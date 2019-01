No 8 Spiller ouni Victoire an ëmmer méi schwaache Leeschtungen, muss den André Breiteneiter bei Hannover 96 säin Hutt huelen.

© AFP Archivbild

Den Nofolger steet nach net fest, ma déi éischt prominent Nimm gi scho gehandelt.D'Decisioun vum Tabellevirleschten dierft no der 1:5-Defaite géint Borussia Dortmund gefall sinn. De Breitenreiter ass nom Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) an Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) schonn deen drëtten Trainer an dëser Saison.