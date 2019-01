E Sonndeg waren d'Schwëmmer nach eng leschte kéier an der Coque gefuerdert. Dorënner och de Raphael Stacchiotti, de Max Mannes an de Joao Correiro.

Dëse Weekend war am Schwammen den Euromeet an der Coque. Haut um leschten Dag stoung aus Lëtzebuerger Siicht virun allem d'A-Final iwwer 200 Meter 4 Nages am Mëttelpunkt. De Raphael Stacchiotti hat sech fir dës Final qualifizéiert. Aus der Coque de Jean-François Schneiders.

Max Mannes iwwer 100 Meter Crawl op der 5. Plaz. (27.01.2019)

Zudeem ass de Max Mannes an der B-Final iwwer 100 Meter Crawl op déi 5. Plaz komm an de Joao Correiro huet et an der B-Final iwwer 200 Meter 4 Nages op déi 6. Plaz gepackt.