© Bob Leven

Zu de Favoritten huet de Josef Ferstel virun der 79. Editioun vun der Hahnenkamm-Course net wierklech gezielt. Ma haut sollt den 30 Joer ale Däitschen awer e gudden Dag erwëscht hunn a kann zum Schluss, genau sou wéi säi Papp Sepp Ferstl 1978 an 1979, seng éischt Victioire um Hahnenkamm zu Kitzbühl feieren.Op déi zweet Plaz huet et de Johan Clarey aus Frankräich mat engem Réckstand vun 0.08 Sekonne gepackt. Drëtten ass den Dominik Paris aus Italien.D'Damme waren um Sonndeg zu Garmisch-Partenkirchen gefuerdert, wou d'Stephanie Venier aus Éisträich fir déi éischte Kéier als Weltmeeschter gekréint ginn ass. Si huet sech mat engem Virsprong vun 0.25 Sekonnen virum Sofia Goggia aus Italien an dem Kira Weidle duerchgesat.