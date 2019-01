Am Match ëm déi 3. Plaz muss sech Däitschland an der leschter Sekonn mat 26:25 géint Frankräich geschloe ginn.

Däitschland war an der Ufanksphas déi besser Ekipp an ass soumat no der éischter Hallschent och mat engem Virsprong vu 4 Punkten an d'Paus gaangen. Dat huet sech am zweeten Duerchgang awer geännert a sou konnt Frankräich de Réckstand ophuelen a sech zum Schluss knapps mat 26:25 duerchsetzen.Um 17:30 Auer gëtt dann nach d'Finall tëscht Dänemark an Norwegen gespillt.