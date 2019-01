X

Bei dëser Competitioun hunn net manner wéi 64 Athleten aus Lëtzebuerg an der Groussregioun sech an den 9 Kategorië gemooss.Mueres huet et mat de Qualifikatiounen an den eenzele Kategorien ugefaangen. Am Nomëtteg gouf et du fir d'Athleten, déi d'Quali gepackt haten, eng kleng Paus an der "Isolatioun". Wärend dëser Paus sinn an der Kletterhal néi Voien opgemaach ginn. Virun der Finall hat nach all Athlet 6 Minutten Zäit, sech alles genee unzekucken a sech dann an der Isolatioun op säi Versuch virzebereeden.Et gouf sech näischt geschenkt. Jiddereen huet säi Bescht ginn an esou zu engem spannende Wettkampf bäigedroen.Besonnesch d'Meedercher vun der Kategorie Junior hu bis zum Schluss ëm all Punkt gekämpft. Si hu sech dunn nach emol an enger Superfinall gemooss, wou dunn Gwendoline Joris sech virum Johanna Beining duerchgesat huet.

Resultater (Podium, Caté, Numm, Virnumm, Club)

1 BF Wolf Anna-Lena Other's2 BF Gleis Ketti KKH3 BF Kleinbauer Josephine Other's3 BF Krippes Elena Other's1 AF Bieux Perrine D-Summit2 AF Bourscheid Noemie D-Summit3 AF Nicola Isabella Other's1 JF Joris Gwendoline KKH2 JF Beining Johanna Others1 SF Kirtz Sandy GAL2 SF Jost Fabienne D-Summit3 SF Florentin Eve D-Summit1 VF Garcia Marie-Grace D-Summit1 BM Zeimes Jim KKH2 BM Noel Alexandre Other's3 BM Mersch Thao KSE1 AM Thill Floriant KSE2 AM Massin Aurélien Other's3 AM Demian Samuel GAL1 SM Coronado Rafael GAL2 SM Romito Luca D-Summit3 SM Welter Mika D-Summit1 VM Frydendal Casper D-Summit2 VM Gremillet Dom Others3 VM Migge Lars VSL

www.d-summit.lu