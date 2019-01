"Keepin it goin" ass e Basket-Documentaire iwwert den US-Spiller Denell Stephens, deem seng Zäit beim T71 Diddeleng onerwaart op en Enn koum.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream ëm 20 Auer

Sport: Am meeschte gelies

An dat no 9 Saisonen, 5 Championnater, 4 Coupe-Titelen an 2 MVP-Finallen. Lëtzebuerg ze verloossen, ass fir hien awer keng Optioun. Wat wäert säin nächste Schrëtt sinn?



En Documentaire vum Jérôme Weber.