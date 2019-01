Ënner anerem ware bei dësem Derby Spiller an Offizieller vu béiden Ekippen uneneegeroden an den Arbitter gouf aggresséiert.

Als Konsequenz vum Tëschefall vum Méindeg den Owend an der zweeter Divisioun am Futtsall, gouf vun der FLF de kompletten 12. Spilldag bei de Senioren ofgesot.Elo läit et nach un der Federatioun, fir déi passend Sanktioune géint d'Auteure vum Tëschefall ze huelen.