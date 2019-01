Den Quarterback vun de Patriots Tom Brady op der Super Bowl Opening Night. © AFP

Dëst d'Joer sinn et alt nees d'New England Patriots, déi an der Finale stinn an et do mat den LA Rams ze di kréien.

An den USA ass den Hype riseg, ma och bei eis an Europa gëtt et vun Joer zu Joer méi.

Preview Super Bowl / Reportage Jeff Kettenmeyer