Nom Goalkeeper Sory Camara gouf den offensive Mëttelfeldspiller Jérome Simon rekrutéiert. Dee 25 Joer ale Fransous huet di lescht 6 Méint an der 2. griichescher Divisioun gespillt. Do virdru war hien ënnert anerem zu Molenbeek an zu Virton am Asaz.