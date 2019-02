E Freideg huet an der Ligue 2 a Frankräich Metz géint Troyes 1:1 gläichgespillt. An der National huet de Vincent Thill e Gol geschoss a mat Pau gewonnen.

© pressphoto (Archiv)

Um 23. Spilldag an der Ligue 2 a Frankräich huet Metz e Freideg den Owend géint Troyes 1:1 gläichgespillt. Desouz bei Metz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. Dewar bei Troyes net am Kader. Metz bleift trotz dem Remis un der Tabellespëtzt an huet 3 Punkte Virsprong op Stade Brest.

An der National a Frankräich war den FC Pau e Freideg den Owend auswäerts beim USL Dunkerque gefuerdert. No 90 Minutte konnt ee sech iwwert eng 2:1-Victoire freeën. De Vincent Thill, deen an der Startformatioun vu Pau stoung, huet an der 33. Minutt den 1:0 fir seng Ekipp markéiert. No 20 Spilldeeg steet de Lëtzebuerger Nationalspiller mat sengem Veräin op der 8. Plaz an der Tabell.