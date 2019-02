E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Volleyball-Championnat bei den Hären an den Dammen de 13. Spilldag.

Häre-Volleyball

Mat dem Belair hat Dikrech net immens vill Problemer a gewënnt souverän mat 3:1. Vun deenen 3 Sätz huet de Belair keen däitlech verluer (21:25, 20:25 an 19:25) an awer haten se ni eng Chance ee vun dëse Sätz ze gewannen. Den 3. Saz konnte se mat 25:23 fir sech entscheeden mee dat sollt awer net duergoen.Vill konnt Luerenzweiler de Bartrenger net geféierlech ginn. Schlussendlech konnte se just am 2. Saz mat Bartreng mathalen a verléieren dëse knapps mat 23:25. Déi aner 2 konnt Bartreng mat 25:11 a 25:16 fir sech entscheeden.Och Stroossen hat um Samschdeg guer keng Problemer a klappt Walfer an 3 Sätz mat 25:12, 25:17 a 25:13.

Damme-Volleyball

E ganz spannende Match kruten d'Spectateuren zu Péiteng ze gesinn wéi et an e 5-Saz Krimi gaangen ass. Stengefort konnt no den éischten 2 Sätz (25:20 an 25:23) a Féierung goen mee Péiteng huet sech net opginn a konnt sech nees an de Match bäissen sou dat se den 3. a 4. Saz mat 25:17 respektiv 25:19 fir sech entscheede konnten. Sou ass et an de 5. Saz gaangen an do sollt et weiderhin sou spannend bleiwen mee et waren déi Péitenger déi sech mat 19:17 duerchsetze konnten an esou konnten se dëse Match no engem 0:2-Réckstand nach mat 3:2 gewannen. Domadder steet Péiteng sécher an den Halleffinallen vum Championnat.Mat Stroossen hat de Favorit vu Walfer guer keng Problemer an huet am Schnellduerchlaf mat 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) gewonnen.Genau wéi Walfer hat och den Gym keng Problemer a gewënnt ouni Problemer mat 3:0 géint Mamer. Just am 2. Saz huet sech den Gym méi schwéier gedoen an entscheet dësen mat 27:25 fir sech. Déi aner huet den Gym mat 25:17 a 25:16 fir sech entscheet.