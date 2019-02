© afp

Um Samschdeg stoungen an England, Frankräich, Spuenien an Italien d'Topekippen um Terrain.

Premier League

Ganz laang huet sech Tottenham mat de ManCity-Bezwénger schwéier gedoen mee an der 83. Minutt konnt de Südkoreaner Heung-Min Son d'Spurs erléisen. E schwaache Schoss vun dësem ass eigentlech just an d'Mëtt op de Golkipper gaangen mee den Dubravka am Gol huet de Ball duerchgoe gelooss an esou stoung et 1:0.No der iwwerraschender 0:4-Néierlag géint Bournemouth an der Woch, huet Chelsea déi richteg Reaktioun gewisen a klappt Huddersfield ganz däitlech mat 5:0. 2x Higuain, 2x Hazard an 1x David Luiz hu mat hire Goler fir dës Victoire gesuergt.

Ligue 1

La Liga

Géint Valencia koum den FC Barcelona net iwwert en 2:2 eraus. Nodeems d'Ekipp ëm de Lionel Messi mat 0:2 duerch Goler vum Gameiro a Parejo a Réckstand louch, war et den Argentinier selwer dee mat 2 Goler nach 1 Punkt rette konnt.

Serie A

Scho fréi hunn d'Zeechen op Victoire fir Neapel gestanen wéi de Milik (25.') an den Insigne (26.') innerhalb vun 1 Minutt 2 Goler geschoss hunn. Kuerz viru Schluss konnt de Verdi (89.') mat engem Eelefmeter op 3:0 stellen an esou alles kloer maachen.