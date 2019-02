Géint Iechternach hat Rued net vill entgéint ze setzen an am 2. Match trenne sech

Rued - Iechternach 2:6

Am Match tëscht Rued an Iechternach hat de Favoritt wéi erwaart net vill Problemer a gewënnt däitlech. Just den Arlindo De Sousa huet sech missen mat 1:3 dem Tessy Gonderinger geschloe ginn an den Evgheni Dadechin huet mat 0:3 géint de Peter Musko verluer. Déi 2 Dubbel-Matcher hu guer net misse gespillt ginn.

Eiter-Waldbriedemes - Berbuerg 5:5

Trotz dem Fait dat d'Olga Nemes fir seng Matcher huet misse Forfait erklären, hunn et déi Eiter gepackt awer nach 5:5 ze spillen. An dat wëll de Ronny Zeimes bei Berbuerg seng 2 Matcher net gewanne konnt an och de Michael Schwarz huet géint den Thibaut Besozzi mat 2:3 de Kierzeren gezunn.