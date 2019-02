© Jeff Kettenmeyer

Dammen

Fir d'Sparta hat de Match guer net gutt ugefaangen a si séier a Réckstand geroden. Schonn nom éischte Véierel haten se e Réckstand vun 11 Punkten ze verzeechnen (14:25). Am zweete Véierel huet d'Sparta dunn däitlech besser verdeedegt an hunn net méi sou vill Punkten vum Gréngewald zougelooss a konnten de Réckstand a Grenzen halen.No der Paus sinn déi Bartrenger nach eng kéier bis op 8 Punkten erukomm mee dono huet de Gréngewald nees e Gang eropgeschalt a konnt de Virsprong nees däitlech ausbauen sou dat d'Sparta eigentlech ni eng Chance an dësem Match hat. Eng ganz staark Leeschtung hat d'Anne Simon vum Gréngewald mat 23 Punkten, 13 Rebounds an 9 Assists gewisen.

Hären