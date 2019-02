Um Samschdeg stoung an der Coque den CMCM Indoor Meeting um Programm an do ass de Bob Bertemes just 1 Zentimeter ënnert dem nationale Rekord bliwwen.

© Jana Peters

© Jana Peters

Amgewënnt de Bob Bertemes mat 20 Meter a 66 Zentimeter. Domadder huet de Lëtzebuerger en neie Meeting-Rekord opgestallt a bleift just 1 Zentimeter ënnert sengem nationale Rekord.Op debei den Damen gouf et eng Victoire vum Patrizia Van der Weken an enger Zäit vu 7 Sekonnen an 39 Honnertstel. Domadder bleift d'Lëtzebuergerin mat 1 Honnertstel knapp iwwert dem nationalen Rekord vum Tiffany Tshilumba.Amhuet den Tom Habscheid ama senger Kategorie mat 14 Meter a 77 Zentimeter en neien nationale Rekord opgestallt.Iwwertgouf d'Fanny Arend dat ganz gutt zweet an enger Zäit vun 2 Minutten 10 Sekonnen a 64 Honnertstel a stellt domadder en neien nationalen Cadettes Indoor Rekord op.