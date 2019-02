An der zweeter Däitscher Handball-Bundesliga huet Waiblingen e Samschdeg den Owend mat 35:23 géint Nord Harrislee gewonnen.

An der zweeter Däitscher Handball-Bundesliga huet Waiblingen mame Samschdeg den Owend déi 5. Plaz an der Tabell gefestegt, dat duerch eng 35:23-Victoire géint Nord Harrislee.Am italienesche Volleyball-Championnat huet Ravenna mammat 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) géint Verona verluer. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet 15 Punkte fir seng Ekipp markéiert. An der Tabell steet Ravenna den Ament op der 9. Plaz a géint domadder de Playoff verpassen.