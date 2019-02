Aktuell spillen d'U16 bei de Meedercher a bei de Jongen an d'U18-Dammen an der European Youth Basketball League.

De Projet, an enger Liga fir europäesch Clibb matzespillen, huet d'FLBB an de leschte Joren och mat finanzieller Hëllef vun den Eltere vu Spillerinnen a Spiller duerchgezunn. An och an der 4. Saison ass ee sech bei der Federatioun sécher, dass een dee richtege Wee ageschloen huet.

D'U18-Dammen trainéieren all Méindeg a kréien optional mëttwochs och nach Individualtraining vun der FLBB ugebueden. Nieft den Trainingsmatcher fiert d'Ekipp och nach 3 Mol op een Tournoi. Do ass Koordinatioun an och de gudde Wëlle vun de Veräiner gefrot, fir organisatoresch alles ënnert een Hutt ze bréngen.

E Beispill ass d'Résidence Walfer, déi gläich 4 Spillerinnen am Kader hunn, déi och fir d'U18 spillen. D'Resultater ginn der FLBB Recht. D'U18-Dammen hu viru kuerzem mat enger däitlecher Victoire an engem Preparatiounsmatch gewisen, dass si e Schratt no fir gemaach hunn. An hu si beim éischten Tournoi vun der European Girls Basketball League nëmmen 1 Mol a 5 Matcher gewonnen, gouf et de Weekend an Estland 3 Victoiren a 5 Partien.

Et soll um Enn eng Win-Win-Situatioun fir all involvéiert Parteien entstoen. Organisatoresch ass dat sécherlech net ëmmer einfach, mee um Enn profitéieren déi ëm déi et jo eigentlech geet. Nämlech déi jonk Talenter aus Lëtzebuerg.