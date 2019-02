Am Äishockey huet den Tornado e Samschdeg um 14. an domat leschte Spilldag virum Play-Off op der Kockelscheier mat 8-1 géint de Bois de Boulogne gewonnen.

Foto vum Val Wagner © RTL-Archiv

D'Lëtzebuerger stinn op der 3. Plaz an der Tabell a kréien et elo am Play-Off, entweder mat Nîmes oder mat Chambery ze dinn.