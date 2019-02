Vum 1. Februar bis de 16. Mäerz gëtt de Six Nations Tournoi ausgedroen. Um éischte Spilldag waren England, Wales a Schottland erfollegräich.

Rugby - Six Nations Tournoi

Sport: Am meeschte gelies

© afp

Dës Weekend gouf den 1. Spilldag vun am Ganze 5 Spilldeeg am 6-Natiounen-Tournoi ausgedroen. E Freideg war Frankräich mat 19-24 géint Wales ënnerleeën. E Samschdeg konnt sech Schottland mat 33:20 géint Italien behaapten an och England hat beim 32:20-Succès géint Irland keng Schwieregkeeten.