E Sonndeg stinn am nationale Basket zwou weider Halleffinallen an der Coupe um Programm. D'Steeseler Damme konnte géint Wolz wannen an an d'Finall anzéien.

Dammen

Um Sonndeg stounge sech Wolz a Steesel, wéi schonns zejoert, an der Halleffinall vum LALUX-Ladies-Cup géigeniwwer. Bei der Partie tëscht de Wëltzer an de Steeseler gouf de Géigner fir d'Finall géint de Gréngewald gesicht. Am éischte Véierel hu sech béid Formatiounen näischt geschenkt, ma Steesel konnt dësen awer mat 33:25 fir sech entscheeden. Nach ee Krack méi däitlech goung den zweete Véierel aus. D'Damme vu Steesel konnten dëse mat 23:15 gewannen - Highest Scorer bei der Amicale nom éischten Duerchgang war d'Erica Morrow mat 24 Punkten. Mat dem Resultat vu 56:39 fir Steesel goung et op den Téi.Och am drëtte Véierel huet d'Amicale net nogelooss a konnt sech mat 22:19 duerchsetzen. Ëmmer nees hunn dem Coach René Keiser seng Dammen ënnert den Impulser vun Skrijelj, Martin a Morrow flott opgespillt an d'Virentscheedung virum leschter Véierel däitlech gemaach. Dëse leschte Véierel konnten d'Steeseler Dammen nämlech och erfollegräich gestallten an hunn de Sangliers vu Wolz mat 23:14 keng Chance gelooss. Um Enn war eng däitlech 101:72-Victoire fir d'Amicale ze notéieren.

Hären

