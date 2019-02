© afp

Weidere Spëtzefuttball gouf uechter Europa an Italien, Frankräich a Spuenien gespillt.

Bundesliga

D'Augsburger sinn net optimal an d'Réckronn gestart, esou war Mainz liichte Favoritt an der éischter Sonndespartie vun der Bundesliga. An der 8. Spillminutt hunn d'Haushären awer an der Persoun vum Finnbogason den 1:0 markéiert a souguer ronn 10 Minutte virum Téi op en Neits duerch de Finnbogason getraff - 2:0 no 45 Minutten.Mainz gouf um falsche Fouss erwëscht a konnt och am zweeten Duerchgang net vill ausriichten. Et war an der 54. Spillminutt erëm de Finnbogasson, dee getraff huet a sech fir d'drëtte Kéier als Butteur aschreiwe konnt. Um Enn sollt et beim 3:0 fir d'Haushäre bleiwen.Um 18h00 ugepaff.

Premier League

Manchester United wollt sech auswäerts bei Leicester een Dräier sécheren. Nodeems den Ole Gunnar Solskjaer den Trainerposte bei de Red Devils iwwerholl hat, weist d'Formkurv erëm no uewen. United konnt duerch de Rashford an der 9. Minutt op 1:0 setzen an et goung mat dësem Resultat an d'Kabinnen.Den zweeten Duerchgang goung méi roueg weider: United huet geréiert a Leicester konnt offensiv net an Erscheinung trieden. Esou blouf et bis zum Schluss beim 1:0-Avantage fir d'Red Devils bei den dräi Punkte fir United am Kampf ëm déi europäesch Plazen.Um 17h30 ugepaff.

Ligue 1

Den Olympique vun Nîmes hat sech fir d'Partie géint Montpellier vill virgeholl. Schonn no zwou Minutte konnten si duerch de Landre mat 1:0 a Féierung goen. Duerno blouf et a puncto Goler bis an déi 73. Spillminutt roueg - et war den Delort, deen dunn awer fir Montpellier den 1:1 markéiere konnt. No 90 Minutte war een 1:1-Gläichspill ze notéieren.Um 21h00 ugepaff.

La Liga

D'Haushäre sinn an der éischter Hallschecht an der 37. Minutt duerch den Iborra a Féierung gaangen. No der Paus huet den Ex-Arsenal Spiller Santi Carzola an der 65. Spillminutt nach een dropgesat. An der leschter Véierelstonn konnt Espanyol de Match awer nach dréien. An der 75. Spillminutt huet de Bonera ee Selbstgol geschoss, ier de Rosales an der 81. den 2:2 Ausgläich markéiert huet.Nom Wiessel vum Morata vun Chelsea op Madrid louchen d'Hoffnungen op de Schëllere vum Spuenier, ma déi éischt Hallschecht blouf et awer beim 0:0. No der Paus hat Atletico géint eng technesch staark Ekipp vu Betis näischt entgéintzesetzen, et ware souguer d'Haushären déi markéiere konnten. An der 65. Spillminutt huet de Canales per Eelefter op 1:0 gesat, wat um Enn och d'Schlussresultat war. De Morata konnt sech also a sengem éischte Match fir Colchoneros net an Evidenz setzen an der Réckstand op Barcelona net verkierzen.

Serie A

An den éischte 45 Minutte goufen et keng Goler an der Partie tëscht Udinese an der Fiorentina. Eréischt an der 56. Spillminutt konnten d'Haushären e Gol markéieren. Et war de Stryger Larsen, dee seng Faarwe mat 1:0 vir bruecht huet. Knapps zéng Minutte méi spéit konnt de Fernandes ausgläichen a schliisslech blouf et beim Score vun 1:1.Um 18h00 ugepaff.Um 20h30 ugepaff.