Um Sonndeg stoung fir d'Leefer zu Dikrech een hiwwelege Parcours iwwer gutt 10 Kilometer um Menü. E gudden Test fir d'Lëtzebuerger Leefer en Vue vun den nationale Meeschterschaften den 10. Mäerz am Ellergronn zu Esch.Iwwer déi 10 Kilometer war bei denden ukrainesche Leefer Artem Kazban am séiersten. De beschte Lëtzebuerger gouf de Yannick Lieners virum Christoph Kass an dem Max Lallemang. De Celtic Leefer Yonas Kinde konnt sech als Drëtten an der Course klasséieren.Bei dengoung d'Victoire un d'Anna Gehring aus Däitschland. Déi beschte Lëtzebuergerin gouf d'Vera Hoffmann vum Celtic: fir si ass déi véierte Plaz. Do dohannert konnt sech d'Liz Weyler op déi néngte Plaz klasséieren.Dat detailléiert Klassement läit eis nach net vir.