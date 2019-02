Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (archiv)

Schluss fir de Fränk Fischer als President bei Steesel No 7 Saisonen zitt de Fränk Fischer ee Schlussstréch als President vun der Amicale Steesel.



Am Ganzen hat Steesel an der Ära Fischer bis elo bei den Dammen a bei den Hären zesummen 13 Titelen ze feieren. Elo no der 7. Saison zitt de President ee Schlussstréch ënnert seng Carrière beim aktuelle Lëtzebuerger Basketchampion.