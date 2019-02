© ACL Sport

De Lëtzebuerger gouf nämlech Vize-Europameeschter am Autocross an der Kategorie Buggy 1600. De Lëtzebuerger Automobilsportler vum Joer konnt sech dësen Titel eng zweete Kéier a senger Karriär sécheren, eng éischte Kéier ass him dat am Joer 2014 gelongen.