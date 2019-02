An zwee Deeg ass et esou wäit, da gëtt et eng Premiere hei am Land fir déi Lëtzebuerger Tennis-Dammen.

Et ass déi éischte Kéier, datt d'FLT-Spillerinnen am Fed Cup heiheem kënnen untrieden. Mandy Minella, Eléonora Molinaro a Co. sinn zu Esch am nationalen Tenniszenter an der Europa-Afrika Grupp 2 am Asaz.





Fed Cup zu Lëtzebuerg/Reportage Franky Hippert



Mat Éisträich, Bosnien-Herzegowina, Israel, Tunesien, Südafrika a Portugal sinn och nach 6 aner Natiounen hei zu Lëtzebuerg. En Dënschdeg ass dann den Tirage vun den zwou Gruppen an e Mëttwoch geet et da lass. D'Lëtzebuerger Nummer 1, d'Mandy Minella kann et kaum erwaarden. D'Mandy Minella vertraut virun allem op de Public an den Teamgeescht.

Déi fréier Nummer 41 an der Damme-Weltranglëscht, d'Claudine Schaul, déi hannert dem Anne Kremer als Vize-Kapitänin agéiert, weess schonn, wéi speziell dee Rendez-vous vun e Mëttwoch bis e Samschdeg fir d'FLT-Dammen ass.

D'Claudine Schaul ass elo schonn 21 Joer dobäi, d'Eléonora Molinaro déi grouss Lëtzebuerger Nowuesshoffnung huet der eréischt 18. Déi jonk Spillerin freet sech op de Fed Cup.

Fir d'Laura Correia ass et schonn eng flott Saach an der Ekipp ze sinn. Si ass sech awer och hirer Roll bewosst. Si wëll hir Teamkomerodinen ënnerstëtzen an ufeieren.

Déi 15 Joer jonk Marie Weckerle war déi lescht Deeg beim Winter Cup am Asaz a soll elo emol éischt Erfarungen an der Ekipp sammelen. Eng Ekipp, wou d'Anne Kremer, fréier Nummer 18 am WTA-Ranking, d'Kapitänin ass.

Een, deen op organisatoreschem Plang déi lescht Woche vill ze dinn hat, ass de President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun Claude Lamberty. Et ass ee frou, esou ee grousst Event kënnen ze organiséieren.

Een, deen duerch den Davis Cup weess, wéi et ass virun eegenem Public ze spillen, ass den RTL-Tennis-Expert Gilles Muller. En Dënschdeg de Moien decidéiert sech dann, géint wéi eng Géigner, Mandy Minella a Co. an der Gruppephas untriede mussen.

Zu Esch am nationalen Tenniszenter ass jiddwerfalls alles prett fir de grousse Rendez-vous. E Mëttwoch geet et lass an e Samschdeg wësse mer dann, ob et mam Opstig geklappt huet oder net.