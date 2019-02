An der 2. däitscher Bundesliga kënnt den FC St. Pauli zanter e Méindeg den Owend op déi 2. Plaz an der Tabell. Liverpool spillt just 1:1 géint West Ham.

An der Spëtzepartie an der 2. Bundesliga hu sech d'Hanseate mat 3-2 géint den 1. FC Union Berlin duerchgesat. De Millerntor-Stadion zu Hamburg war op en neits mat iwwer 29.000 Spectateuren komplett ausverkaaft. An der Tabell huet St. Pauli elo mat 37 Punkten 3 Punkte Réckstand op den HSV.An derspillt den Tabelleleader FC Liverpool e Méindeg den Owend bei West Ham United nëmmen 1-1 gläich. An der Tabell huet den Titelverdeedeger Manchester City elo nach just 3 Punkte Retard op d'Equipe vum Jürgen Klopp.An derginn um Dënschdeg d'Aachtelsfinalle gespillt. Den FC Metz mam Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans huet vun 18.30 Auer un Orléans op Besuch.