An engem Facebook-Post heescht et, de Luisi hätt sech e Rass am Ausseband zougezunn an dës hätt och Auswierkungen op d'Schank. Knapp 8 Woche misst de Lëtzebuerger elo pausen. Eenzeg gutt Nouvelle fir d'Jeunesse: eng Operatioun ass net néideg.Den Toni Luisi hat sech an engem Match géint Eintracht Tréier blesséiert.