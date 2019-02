Do ass et ënnert anerem drëms gaangen, fir eventuell eng Rei Ännerungen, wat d'Transferten uginn, ze maachen. Et kéint deemno sinn, datt vun der nächster Saison u just nach 4 Spiller däerfen an enger Divisioun ausgeléint ginn, dovun da maximal 2 bei deen nämmlechte Club. Spiller bei Veräiner ze verléinen, déi an enger méi héijer oder méi déiwer Divisioun spillen, soll onbegrenzt bleiwen.



Bis de 15. Februar leeft e Referendum, wou all Club verflicht ass, matzemaachen. Dat Ganzt ass geduecht, fir verschidden Tendenzen ze reguléieren. An der ieweschter Divisioun hat d'lescht Saison zum Beispill d'Fola 7 Spiller un d'US Esch ausgeléint, vun Diddeleng waren et der 5 op d'Jeunesse.



D'Fifa ass och am gaangen, e Reglement an dëser Problematik auszeschaffen. Eng Rei Leit hei am Land froe sech elo, firwat net emol fir d’éischt op d’Propositioun vum Weltverband gewaart gëtt, fir déi dann eventuell och hei zu Lëtzebuerg ze iwwerhuelen.