Däitschland: DFB Pokal

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen 2:1De Weekend nach konnt d'Ekipp aus Leverkusen de groussen FC Bayern klappen. Ma wéi heescht et esou schéin, d'Coupe huet seng eegne Gesetzer. An eent vun deene Gesetzer ass eben, datt sech och emol de klenge Veräin géint dee grousse ka behaapten. Genau dat huet Leverkusen ze spiere kritt. Dobäi hat et fir si nach guer net esou schlecht ugefaangen, well de Julian Brandt konnt seng Faarwen an der 44. Minutt a Féierung bréngen, dat no enger gudder Pass an d'Déift vum Aranguiz. Kuerz nom Säiteweissel dunn den éischte Schock fir Leverkusen, well och den Dovedan huet vun enger gudder Pass an d'Déift profitéiere konnt an den Ausgläich markéiert huet. E bësse méi speziell war dann den 2:1 fir Heidenheim an der 72. Minutt. De Freick huet nach no enger Flank de laange Potto aus kuerzem Wénkel getraff, ma de Multhaup war méi séier wéi d'Defense an huet getraff. Well Leverkusen awer kee Gol méi schéisse konnt, ka sech Heidenheim op d'Véierelsfinall freeën.Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0Den 1. aus der zweeter Liga trëfft doheem op den zweetleschten aus der Bundesliga. Dat huet schonn am Virfeld versprach, fir spannend ze ginn. Ma Hamburg huet dëse Match a quasi alle Statistiken dominéiert: 61 Prozent Ballbesëtz, 17:1 Schëss, dovunner 5:0 op de Gol. Vun all deenen Ofschlëss ass awer just 1 Ball laanscht de Mathenia gaangen. Et war den Özcan an der 54. Minutt, deen dovunner profitéiert huet, datt Nürnberg de Ball einfach net aus dem eegene Strofraum erauskrut an aus ronn 14 Meter zimlech fräi konnt ofzéien.Borussia Dortmund - Werder Bremen (20h45)De Match hat gutt fir Bremen ugefaangen. No 4 Minutte krute si e Fräistouss zougesprach, deen de Kruse ausgefouert huet. De Rashica krut an der Mëtt nach de Fouss drun an huet de Ball domadder an eng aner Richtung ofgelenkt. Do war de jonken Ex-Bremer am Gol vum Dortmund Oelschlägel, dee gespillt huet, well déi zwee Leit virun him am Kader béid krank sinn, wéineg Chance. De Recht vun der éischter Hallschent ass et hin an hier gaangen, béid Ekippen hu sech déi eng oder aner Chance dobäi konnten erausspillen. An der Nopsillzäit vun der éischter Hallschent huet den Arbitter dunn op Fräistouss fir Dortmund entscheet, datt aus ronn 20 Meter. Dat ass eng ideal Positioun fir de Marco Reus, dee sech dës Chance net huele gelooss huet an de Ball schéin an de lénken Eck placéiere konnt, keng Chance fir de Pavlenka.No der Paus ass et nees hin an hier gaangen. Eng ganz gutt Chance hat de Kruse an der 89. Minutt duerch e Fräisstouss, deen ofgefälscht gouf, ma den Oelschlägel, dee schonn an de falschen Eck ënnerwee war, krut seng Hand nach just un de Ball a konnt op Käschte vun engem Corner klären. Den Delany hat et an der 91. Minutt bal besser gemaach, dat mat der éischter richteger Chance fir Dortmund an der zweeter Hallschent, ma säi Käppert nom Corner geet just op d'Lat. Domadder ass et an d'Verlängerung gaangen.MSV Duisburg - SC Paderborn 1:3An den éischte 45 Minutte hat Paderborn e liicht Iwwergewiicht am Match, konnt awer keen notzen doraus zéien, esou dat et mat 0:0 an d'Paus gaangen ass. Ma nom Säitewiessel huet et du richteg gerabbelt, a wéi. Duisburg war et awer, déi no 2 Minutten direkt markéiere konnten, dat duerch de Souza. 5 Minutte méi spéit den Ausgläich vum Tekpetey an den Pröger (61') an den Antwi-Adjej (76') konnten nach fir Paderborn op 3:1 erhéijen.

Frankräich: Coupe de France

FC Nantes - FC Toulouse 2:0Schonn an der Paus war Nanzeg mat 2:0 vir, dat no Goler vum Coulibali (9') an dem Limbombe (41'). Toulouse ass dogéint näischt no vir gekléckt, esou datt Nanzeg ni wierklech un d'Ziddere komm ass.FC Metz - US Orléans 0:1Vill Pech hat den FC Metz am Duell mam US Orléans och aus der Ligue 2. No 20 Minutten ass den éischten an eenzege Gol vum Match gefall, dat duerch en Eelefmeter vum Lecoeuche. Pech fir Metz war hei, datt et keng kloer Entscheedung op Penalty war, well op den éischten an och zweete Bléck huet et éischter dono ausgesinn, wéi wann de Stiermer iwwert seng Féiss an net wéinst dem Verdeedeger gefall war. D'Ekipp ronderëm de Laurent Jans, deen 90 Minutte gespillt huet, war zwar am Match gréissten Deels iwwerleeën, mat 55 Prozent Ballbesëtz an 9 zu 5 Ofschlëss, konnt awer um Score näischt méi änneren, esou datt Orleans mat enger 1:0 Victoire an d'Véierelsfinall kënnt.IC Croix - Dijon FCO 0:3Croix huet sech et doheem ganz schwéier gemaach, well schonn no 4 Minutten huet den Arbitter an déi rout Kaart gezunn an den Dia vum Terrain gesat. Dobäi hat den Onparteieschen och op Eelefmeter entscheet, den den Tavares markéiere konnt. Weider huet de Balmont an der 27. Minutt de Virsprong ausgebaut an den Said huet an der 93. Minutt de Schlusspunkt markéiert.SC Bastia - SM Caen (21h00)Schonn no 4 Minutte konnt den Tchokounte d'Gäscht a Féierung bréngen, dëst ass awer den eenzege Gol an der éischter Hallschent bliwwen.

Frankräich: Ligue 1

Een eenzege Match gouf um Dënschdeg an der Coupe de France gespillt. Hei konnt sech zum Schluss Marseille, déi 65 Minutten an Iwwerzuel gespillt hunn, géint Bordeaux mat 1:0 duerchsetzen. Eenzege Gol huet de Kamara an der 42. Minutt geschoss.

England: FA Cup (all 20h45)

FC Brentford - FC Barnet 3:1Schonn an der Paus hat Brentford d'Nues vir, dat no Goler vum Canos an dem Jeanvier. An der 71. Minutt huet de Maupay du fir den 3:0 gesuergt a quasi den Deckel drop gemaach. Kleng Hoffnung gouf et 3 Minutte méi spéit nom Gol vum Tutonda, ma vill méi ass awer net méi geschitt.Newport County - FC Middlesbrough 2:00:0 an der Paus huet Newport dono ganzer 2 Minutte gebraucht, fir a Féierung ze goen. De Willmott huet fir si getraff an no 67 Minutten huet den Amond esouguer nach op 2:0 erhéicht, wat anengems och d'Schlussresultat war.Queens Park Rangers - Portsmouth FC 2:07 Minutten huet QPR gebraucht, fir dëse Match z'entscheeden. An der 70. Minutt huet de Wells getraff an de Smith huet an der 77ster op 2:0 ausgebaut.Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town4 Goler sinn an den éischte 45 Minutte gefall. Wolverhampton war duerch de Doherty direkt no 2 Minutten a Féierung gaangen, ma Shrewsbury konnt de Match dréinen, da no Goler vum Bolton (11') a Laurent (39'). Ma den Doherty huet net just direkt am Ufank vun der 1. Hallschent getraff, mä och nach an der Nospillzäit, dat an der 6. Minutt vun dëser. No eppes méi wéi enger Stonn huet dunn de Cavaleiro Wolverhampton nees a Féierung bruecht.