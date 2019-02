Am Recours krut d'Basketfederatioun um Verbandsgeriicht Recht.

© Maya a Robert Straus

Anescht wéi am éischten Uerteel, an deem zu Gonschte vun der Spillerin an dem Veräin vu Wolz decidéiert gouf.

Deemno ass d'Mariesa Greene net spillberechtegt a wär dëst och net an der Halleffinall vun der Coupe gewiescht.

D'FLBB war géint dat éischt Uerteel an Appel gaangen.