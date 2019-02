© pressphoto

Klickt op d'Foto, fir d'Fotogalerie vum Match Éisträich géint Israel ze kucken. © Val Wagner

Am éischte Simple krut d'Eléonora Molinaro et mam Theresa Van Zyl ze dinn. De jonk Lëtzebuergerin ass direkt richteg gutt an de Match komm, si konnt déi éischt 4 Jeue gewannen, ier d'Südafrikanerin een éischt Jeu gewanne konnt. Am Uschloss goung den éischte Saz dunn och héichverdéngt un d'Spillerin vun der Schéiss, dat mat 6:1. Zum Ufank vum zweete Saz konnt d'van Zyl du besser mathalen, um Enn war d'Lëtzebuergerin awer och am 2. Saz net ze stoppen an esou goung och dësen un d'Molinaro an zwar mat 6:2. Domat goung Lëtzebuerg hei mat 1:0 a Féierung.An der zweeter Partie war et dunn un der Lëtzebuerger Nummer 1, dem Mandy Minella. D'Lëtzebuergerin, déi op Plaz 99 an der Weltranglëscht steet huet hei misse géint d'Nummer 488, d'Chanel Simmonds untrieden. Tëscht 2010 an 2011 stounge béid Spillerinne sech schonns dräimol géigeniwwer an allkéiers konnt d'Lëtzebuergerin als Gewënnerin vum Terrain goen. E Mëttwoch sollt dat net aneschters goen. D'Mandy Minella huet de Match vun Ufank un dominéiert a konnt den éischte Saz ganz kloer mat 6:1 gewannen. Och den zweete Saz goung un déi 33 Joer al Spillerin vun der Spora, dat och mat 6:1, esou dass Lëtzebuerg op 2:0 stelle konnt an esou schonns virum Dubbel sécher gewonnen hat.En Donneschdeg kréie Mandy Minella a Co. et mat Portugal ze dinn an e Freideg heescht de Géigner dann och nees vu 16 Auer un Israel.Scho méi fréi e Mëttwoch konnt sech amÉisträich mat 2:1 géint Tunesien duerchsetzen. No den éischten zwee Simplë stoung et 1:1, fir Éisträich hat d'Julia Grabher gewonnen a fir d'Tunesien d'Ons Jabeur. Den entscheedenden Dubbel konnten dono d'Barbara Haas an d'Melanie Klaffner fir Éisträich gewannen.