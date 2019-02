Lëtzebuerg hat de Maintien an der Europa-Afrika Grupp 2 géint Georgien realiséiert, muss awer dëst Joer wéinst dem Natiouneranking am Grupp 3 untrieden.

D‘Lëtzebuerger Tennisfederatioun huet e Bréif un déi international Tennisfederatioun geschéckt, wou d‘FLT hiren Desaccord an hir Enttäuschung ausdréckt, datt d‘sportlech Resultater vun der leschter Saison bei der Reform vum Davis Cup keng Roll méi spillen.Lëtzebuerg hat de Maintien zwar an der Europa-Afrika Grupp 2 géint Georgien realiséiert, muss awer dëst Joer wéinst dem Natiouneranking am Grupp 3 untrieden. Georgien, dat u sech ofgestige war, spillt duerch dee Ranking awer weiderhin am Grupp 2.