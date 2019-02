© Val Wagner

En Donneschdeg kruten d'Lëtzebuerger Dammen et am Grupp B mat Portugal ze dinn. D'Dammen aus Portugal haten e Mëttwoch hir éischt Partie mat 1:2 géint Israel verluer an och en Donneschdeg gouf et eng weider Néierlag.Direkt am éischte Simple huet d'Eléonora Molinaro de Grondstee fir d'Lëtzebuerger Victoire geluecht. Déi 18 Joer al Spillerin vun der Schéiss hat nämlech wéineg Problemer mat hirer 4 Joer méi aler Géignerin Ana Filipa Santos. Schonns den éischte Saz goung ganz kloer mat 6:1 un d'Lëtzebuergerin an och am zweete Saz hat d'Portugisin keng Äntwert. Esou bréngt d'Eléonora Molinaro Lëtzebuerg no nëmme 57 Minutten duerch eng 6:1 a 6:1-Victoire mat 1:0 a Féierung.Am zweete Simple krut dunn d'Mandy Minella et mat der 18 Joer aler Portugisin Francisca Jorge ze dinn, déi an der Weltranglëscht op der Plaz 648 steet. Deemno war d'Lëtzebuerger Nummer 1 kloer favoriséiert. Ganzer 3 Breaks am éischte Saz hunn dann och dofir gesuergt, dass d'Spillerin vun der Spora den éischte Saz mat 6:3 fir sech entscheede konnt. Am zweete Saz huet d'Mandy Minella dunn awer och guer näischt méi ubrenne gelooss a konnt dëse mat 6:0 gewannen an domat och de Match an den zweeten an decisive Punkt fir Lëtzebuerg. Domat haten d'FLT-Damme schonns virum Dubbel hir zweet Victoire an der Täsch.Amkonnt Tunesien en Donneschdeg eng éischt Victoire feieren. No der 1:2-Néierlag géint Éisträich konnte si en Donneschdeg mat 2:1 géint Bosnien an Herzegowina gewannen. D'Chiraz Bechri an d'Ons Jabeur konnten allebéid hire Simple gewannen, deemno hat ee virum Dubbel, deen ee verluer hat, schonns sécher gewonnen.