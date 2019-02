An der italienescher Serie A gouf och 1 Match gespillt, hei ka sech Lazio doheem mat 1:0 géint Empoli behaapten duerch en Eelefmeter vum Caicedo an der 42.

An der Aachtelsfinall vun der Coupe de France muss sech Guingamp doheem 1:2 géint Lyon geschloe ginn. Fir Lyon hunn Dembele (7.) a Cornet (49.) getraff. An der 88. huet de Mendy verkierzt.An de Véierelsfinalle spillen elo géinteneen:PSG-DijonVitré-NantesLyon-CaenRennes-OrléansGespillt gëtt de 26. Februar um 21 Auer.An der spuenescher Copa del Rey ass den Allermatch vun der zweeter Halleffinall tëscht Betis a Valencia 2:2 ausgaangen. Betis louch bis zu der 70. Minutt 2:0 vir, ma dunn huet Valencia verkierzt an an der Nospillzäit souguer nach egaliséiert.Am Allermatch vun der anerer Halleffinall hate Barcelona a Real Madrid e Mëttwoch 1:1 gespillt.Déi decisiv Retourmatcher sinn hei de 27. an 28. Februar allkéiers um 21 Auer.