X

E Freideg kruten d'Lëtzebuerger Dammen et am Fed Cup an der Europa-Afrika-Grupp II am Grupp B mat Israel ze dinn. No de klore Victoiren an de leschten zwee Deeg géint Südafrika a Portugal gouf et och e Freideg am Nationalen Tenniszenter zu Esch géint Israel eng kloer Victoire. Domadder steet Lëtzebuerg am Grupp B op der éischter Plaz a kritt et e Samschdeg mat Tunesien, dem Zweeten aus dem Grupp A, ze dinn. Hei geet et fir Minella a Co e Samschdeg de Mëtteg vu 16 Auer un ëm den Opstig an d'Europa-Afrika-Grupp I.Am éischte Simpel vum Dag huet d'Eleonora Molinaro kuerze Prozess mam Darya Shvartsmann gemaach. D'Lëtzebuergerin huet den éischte Saz mat 6:2 gewonnen an den Zweete mat 6:0. Doduerch ass Lëtzebuerg an der Partie géint Israel mat 1:0 a Féierung gaangen.Am zweeten Eenzel hat d'Mandy Minella och keng Problemer géint d'Maya Tahan. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet den éischte Saz mat 6:2 fir sech decidéiert. Den zweete Saz war nach méi kloer, dëse goung mat 6:0 un d'Minella. Duerch dës Victoire loungen d'FLT-Dammen mat 2:0 géint Israel a Féierung an de Gewënn war hinnen net méi ze huelen.Nach ass d'Renconter tëscht Lëtzebuerg an Israel nach net eriwwer. E Freideg den Owend gëtt nach een Dubbel gespillt.Amhuet Éisträich e Freideg mat 2:0 géint Bosnien Herzegowina gewonnen a kënnt um Enn op déi éischte Plaz, dat mat 2 Victoiren. Déi zweete Plaz ass fir Tunesien mat enger Victoire. Fir Bosnien Herzegowina gouf et an de leschten Deeg zwou Defaiten. Am Playoff spillt Éisträich géint Israel ëm den Opstig an d'Europa-Afrika-Zon 1.