E Freideg spillt Mainz an der Bundesliga géint Leverkusen. De Lëtzebuerger Leandro Barreiro steet fir d'1. Kéier an der Startformatioun vu Mainz.

© pressphoto (Archiv)

De jonke Lëtzebuerger ass 2016 bei Mainz05 an Däitschland gewiesselt. Bis ewell huet den 18 Joer jonke Leandro Barreiro fir d'Jugendekippe vum Bundesligist gespillt. E Freideg den Owend um 20.30 Auer huet hien an der Bundesliga da säin éischten Optrëtt an der Startformatioun.De Barreiro, deen d'leschte Joer mam Prix du Jeune Espoir ausgezeechent gouf, huet an de leschten 11 Méint 5 Lännermatcher fir d'A-Nationalekipp gespillt.