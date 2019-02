Den HB Esch hat e Freideg den Owend fir de Kont vum 14. Spilldag an der Axa League keng Problemer zu Péiteng. De Leader am Championnat huet sech no 60 Minutte mat 47:31 behaapt. Den HB Esch geet domadder als Tabellenéischten an den Titelgrupp.Déi Escher haten de Match géint den HB Péiteng vun Ufank un ënner Kontroll an esou loung een no 15 Minutte mat 11:7 a Féierung. Bis d'Paus ass dëse Virsprong ëm ee weidere Gol gewuess an esou ass et beim Stand vun 21:16 an d'Paus gaangen. An den zweeten 30 Minutten huet ee weiderhin den Toun uginn an no 43 Minutte stoung et 33:23 fir d'Gäscht. Bis zum Schluss hunn déi Escher de Virsprong weider vergréissert, fir um Enn mat 47:31 ze gewannen. Beim HB Esch hunn de Felix Werdel an de Moritz Markow 9 Goler markéiert.