An der Ligue 2 a Frankräich huet Troyes mame Freideg den Owend mat 0:1 géint den FC Paris verluer. Den entscheedende Gol huet de Karamoko an der 84. Minutt fir d'Gäscht geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller hat schonn an der 3. Minutt déi giel Kaart gewise kritt a gouf an der 86. Minutt ausgewiesselt. An der Tabell bleift Troyes nom 24. Spilldag op der 8. Plaz.An der National a Frankräich huet Pau mammat 0:1 géint Le Mans verluer. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain. An der Tabell steet Pau op der 8. Plaz.An der Däitscher Futtball-Bundesliga stoung den 19 Joer jonkee Freideg den Owend fir d'éischte Kéier an der Startformatioun vu Mainz05. De Géigner war Bayer Leverkusen.