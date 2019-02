© AFP (Archiv)

Bei den Hären huet Norwegen d'Staffel dominéiert. D'Ekipp ronderëm de Johannes Thignes Bö (0 Strofronnen, 7 Mol nogelueden) huet sech mat engem Virsprong vun 1 Minutt an 10 Sekonne viru Frankräich (0 Strofronnen, 8 Mol nogelueden) behaapt. Um Podium stoung nach Russland (0 Strofronnen, 9 Mol nogelueden) mat engem Réckstand vun 1 Minutt an 48 Sekonnen.D'Biathleten haten et och e Samschdeg net einfach. Bei -18 Grad ënner Null hat d'Jury decidéiert, datt d'Staffel trotz der Keelt géing gestart ginn. De Reegele vun der IBU no dierfe vu -20 Grad u keng Coursse méi gestart ginn.