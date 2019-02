Sport: Am meeschte gelies

De Bob Bertemes huet sech e Freideg den Owend beim internationalen Indoor Meeting zu Madrid am Bommstoussen als 5. klasséiert. De Lëtzebuerger huet d'Bomm 19 Meter an 78 Zentimeter wäit gestouss. Hien ass domadder 1 Meter a 7 Zentimeter ënner sengem nationale Rekord bliwwen, dësen hat hien eréischt de leschte Weekend realiséiert. Déi 5 weider Versich vum Bob Bertemes waren e Freideg den Owend ongülteg.Gewonne gouf d'Kompetitioun vum Däitschen David Storl mat 21 Meter an 1 Zentimeter.