Den éischte Match vun dësem Duell huet d'Eleonora Molinaro (WTA 438) géint d'Chiraz Bechri (net klasséiert) bestridden. Am éischte Saz huet sech d'Molinaro nach e bësse schwéier gedoen mee konnt schlussëndlech mat 7:5 gewannen. Am 2. Saz huet d'Lëtzebuergerin da manner Problemer mat der Tuneserin kannt an huet mat 6:2 gewonnen. Sou huet d'Eleonora Molinaro den éischte Match zimlech souverän mat 2:0 gewonnen.Am zweeten Eenzel krut d'Mandy Minella (WTA 99) et mam Ons Jabeur (WTA 56) ze dinn. Nodeems d'Minella am éischte Saz no engem Break géint sech iwwert déi meescht Zäit am Réckstand louch, konnt d'Lëtzebuergerin zum Schluss e Break realiséieren a konnt dësen dann och mat 7:5 gewannen. Am zweete Saz huet d'Mandy Minella der Tunesierin da keng Chance gelooss a gewënnt no enger staarker Prestatioun dësen mat 6:1.Soumat gewënnt Lëtzebuerg géint Tunesien an huet den Opstig an d'Europa-Afrika-Grupp 1 perfekt gemaach.

