Dortmund - Hoffenheim 3:3

Schonn no den éischte 45 Minutten war Dortmund um richtege Wee fir dëse Match ze gewannen. Och dank dem ganz staarke Jadon Sancho ass Dortmund wéi eng Spëtzenekipp opgetrueden. An der 32. Minutt huet de Piszczek dem Sancho de Ball am Strofraum zougespillt an den Englänner huet de Ball géint d'Lafrichtung vum Baumann am Gol ënnerbruecht. Kuerz virun der Paus huet de Götze mam 2:0 nogeluecht. No engem Konter huet de Sancho de Baumann mat engem Schoss an de laangen Eck zu enger Parad gezwongen an de Götze huet den Ofpraller just nach missen an de Gol schéissen.Hoffenheim huet an der zweeter Halschent op de Gol gedréckt mee an dës Drangphase huet Dortmund an der 66. Minutt mat enger schéiner Kombinatioun nees zougeschloen an huet fir d'Virentscheedung gesuergt. No engem Hackepass vum Sancho huet de Götze an d'Mëtt op de Guerreiro geluecht an de Portugies huet den 3:0 markéiert. Mee Hoffenheim ass awer nach eng kéier zeréck komm a konnt an der 75. Minutt op 1:3 verkierzen. De Kaderabek huet eng schaarf Flank an d'Mëtt geschloen an de Belfodil konnt um laange Potto an de Gol schéissen. An Hoffenheim hat sech absolut nach net opginn an huet an der 83. Minutt op 2:3 verkierzt. De Kaderabek konnt de Ball mam Kapp an de laangen Eck schéissen. No 87 Minutten konnt Hoffenheim dann nach tatsächlech den 3:3 schéissen. No engem Fräistouss huet de Belfodil agekäppt.

Mönchengladbach - Hertha Berlin 0:3

An der 30. Minutt war et eng Eenzelaktioun vum Kalou déi zum 1:0 gefouert huet. Den Ivorer huet den Elvedi an de Neuhaus ganz al ausgesi gelooss an huet locker an de laangen Eck ofgeschloss an huet dem Sommer am Gol keng Chance gelooss. Dës Féierung war och verdéngt wëll Gladbach war zwar méi aktiv mee koum kaum zu Golchancen.An der 56. Minutt huet den Duda dann op 2:0 erhéicht mee 95% vun dësem Gol hunn dem Selke gehéiert. Dësen huet sech ganz staark op lénks am Strofraum duergesat, an d'Mëtt op den Duda gepasst an deen huet de just nach missen an den eidele Gol drécken. D'Hertha huet weider Gas ginn a konnt mam 3:0 an der 76. Minutt alles kloer maachen. E Fräistouss vum Duda huet de Selke mam Kapp am Filet ënnerbruecht.

Leipzig - Frankfurt 0:0

Et war eng relativ ausgeglachen 1. Halschent mee béid Defensivreihen stoungen extrem secher an hunn net vill Gefor virun de Goler zougelooss. Allen zwou Ekippen hate 5 Schëss ze verzeechnen mee konnte mat kengem vun deenen e Gol markéieren.Och an der 2. Halschent gouf et praktesch keng Golchancen an et gouf e gerecht 0:0.

Hannover - Nürnberg 2:0

Schonn no 12 Minutten huet de Nürnberger Spiller seng Ekipp geschwächt andeems en no engem schlëmme Foul gerechterweis déi rout Kaart gesinn huet. Zum Schluss gouf nach laang nogespillt an an der 45.+5.' konnt Hannover verdéngt a Féierung goen. E laange Ball huet de Weynandt mam Kapp op de Müller ofgespillt an deen huet mam Kapp iwwert de Mathenia an de Gol geschoss.Hannover ass weider dru bliwwen a wollt dës Victoire. An dem Müller ass an der 77. Minutt en Duebelpack gelongen a konnt de Match entscheeden.

Freiburg - Wolfsburg 3:3

Et war eng schwaach 1. Halschent vu béiden Ekippen. Wolfsburg war zwar besser mee huet vill ze wéineg Kapital hierer dominanz geschloen a vu Freiburg ass offensiv praktesch guer näischt komm. An der 37. Minutt konnten se dann awer ausgläichen an dat no engem schlëmme Feeler vum Brooks deen de Grifo äiskal ausnotze konnt. An der 11. Minutt waren awer déi Wolfsburger déi duerch de Roussillon mat 1:0 a Féierung konnte goen.No 62 Minutten huet de Koch de Weghorst um Trickot gezunn an et gouf Eelefmeter. De gefoulten Hollänner ass äiskal bliwwen an huet den 2:1 markéiert. 7 Minutte méi spéit konnt Freiburg awer nees ausgläichen. Et war de Petersen dee no engem Korner an de Gol käppe konnt. Nees nëmme puer Minutte méi spéit waren et awer nees déi Wolfsburger déi duerch de Steffen a Féierung gaange sinn. Mee Freiburg wollt sech einfach net geschloe ginn a konnt an der 87. Minutt nees eng kéier ausgläichen. De Waldschmidt konnt de Freiburger dëse Punkt retten. Ëm een Hoer hätten se nach gewonnen mee e Gol an der 93. Minutt gouf no Videobeweis oferkannt.