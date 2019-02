© Tom Flammang

Um leschte Spilldag vun der Qualifikatiouns-Ronn am Volleyball ass d'Decisioun em d'Plazen an der Halleffinall gefall. Bei den Hären spillt Fenteng géint Bartreng an Dikrech géint Stroossen.Bei den Dammen heeschen d'Halleffinallen Walfer géint Péiteng an Dikrech géint Gym.

Häre-Volleyball

Stroossen konnt glat mat 3:0 géint Luerenzweiler gewannen mee d'Resultat gesäit méi däitlech aus wéi et war wëll déi 3 Sätz waren allen 3 immens serréiert. 25:22, 28:26 a 25:23 sinn d'Sätz ausgaangen an deenen Luerenzweiler ni dat glécklecht Enn op senger Säit hat.Och Dikrech gewënnt ganz kloer mat 3:0 mee hei war et och an de Sätz méi däitlech. Mat 25:21, 25:17 a 25:16 gewënnt Dikrech déi 3 Sätz an hat de Walfer domadder ni eng Chance gelooss an dëse Match ze kommen.An och den 3. Match war wéi déi 2 aner net immens spannend an och hei war et d'Heemekipp déi kloer mat 3:0 fir sech entscheede konnt. 25:20, 25:18 a 25:22 hunn d'Schlussresultater vun den 3 Sätz geheescht.Och Fenteng mécht et wéi déi aner Ekippen a gëtt sech keng bléis géint Bartreng. Am Zweete Saz war Bartreng guer net am Match an huet dësen mat 13:25 ganz däitlech missen ofginn. Déi aner 2 huet Fenteng jeeweils mat 25:22 fir sech entscheet.

Damme-Volleyball

Géint Péiteng hat sech den Gym just een Ausrutscher erlaabt an dat war am drëtte Saz wéi se deen mat 11:25 verluer hunn. An deenen aneren waren se dogéint ganz souverän a gewannen dës mat 25:20, 25:21 a 25:19.Nodeems Stengefort den éischte Saz mat 25:23 gewanne konnt huet sech Iechternach am 2. Saz nees an de Match gekämpft a gewënnt dësen mat 27:25. An den zwee Sätz dono huet Stengefort awer e Gang eropgeschalt a gewënnt dës da méi kloer mat 25:20 a 25:18.E ganz enken an och spannende Match kruten d'Spectateuren zu Stroosse gesinn. Am éischte Saz konnt sech Stroossen knapps mat 26:24 duerchsetzen. Den 2. Saz konnten se dunn mat 25:22 gewannen an am drëtte Saz ass Mamer nees an de Match komm andeems se dëse mat 25:17 fir sech entscheede konnten. Och am 4. konnten se laang mathalen mee zum Schluss ass Stroossen dovu gezunn a gewënnt mat 25:21.Wat de Match méi laang gedauert huet, wat Walfer besser an de Match komm ass an ëmmer manner Problemer mam Géigner vun Dikrech hat. Den éischte Saz konnte se just ganz knapps mat 26:24 fir sech entscheeden an déi 2 Sätz dono dann mat 25:21 a 25:19 sou dat se eng ganz sécher 3:0-Victoire feiere konnten.