Um Samschdeg gouf bei den Hären just 1 Match vum 14. Spilldag gespillt a bei den Dammen waren et der 3 woubäi Réiden huet missen forfait erklären an esou mat 0:15 verluer huet.

Hären-Handball

Et war wéi erwaart e ganz enke Match a keng Ekipp huet där anerer eppes geschenkt. Et waren awer déi Diddelenger déi däitlech besser an de Match fonnt hunn an no ronn 22 Minutten hire gréisste Virsprong vu 7 Goler beim Stand vun 12:5 haten. Dono hunn déi Diddelenger awer e Laf gestart a konnten nees ophuelen. Bei Käerjeng dogéint ass elo net méi vill zesummegelaf, sou dat et mat engem 13:12 fir Käerjeng an d'Paus gaangen ass.No der Paus ass et kenger Ekipp gelongen sech ofzesetzen an et war immens spannend. Bei den Diddelenger huet awer ëmmer e bëssen eppes gefeelt fir de Match komplett ze dréinen. Dëst ass hinnen och bis zum Schluss net gelongen an de Match ass mat engem 24:24 op en Enn gaangen.

Dammen-Handball