© Shari Schenten

E Samschdeg den Owend war den Optakt vun de Matcher am Titelgrupp wéi och am Playdown bei den Hären an den Dammen.

Häre-Basket

© Ben Zeimetz

Basket Esch - Amicale Steesel 65:47Am éischten Duerchgang war et eng alles anescht wéi héichklasseg éischt Halschent a béid Ekippen haten immens Problemer de Kuerf ze treffen a soumat war de Score och net immens héich. Zemools bei der Amicale ass net sou gelaf wéi gewinnt an d'Trefferquot louch bei hinnen an der éischter Halschent just bei 30% sou dat et mat engem 34:29 fir Esch an d'Paus gaangen ass.Och no der Paus ass et bei der Amicale net besser ginn an déi Escher konnten hir Féierung ëmmer weider ausbauen. Steesel huet hire schlechste Match vun der Saison gewisen, markéieren am ganze just 47 Punkten a verléieren soumat däitlech mat 65:47.T71 Diddeleng - Sparta Bartreng 119:94De Géigendeel gouf et am Match vum T71 géint d'Sparta ze gesinn well do goufen an der éischter Halschent immens vill Punkte geschoss. Den éischte Véierel ass mat 31:24 fir Diddeleng op en Enn gaangen. Och am zweete Véierel ass weider héich gescored ginn an an der Paus stoung et 60:51 fir Diddeleng.An der zweeter Halschent hunn déi 2 Defensen weiderhin keng gutt Leeschtunge gewisen an hunn vill Punkten zougelooss. Am leschte Véierel ass et den Diddelenger endgülteg gelongen d'Sparte ofzehänken a gewannen mat engem ganz héije Score vun 119:94 géint d'Sparta. Beschte Spiller vun den Diddelenger war de Frank Muller mat 29 Punkten an 8 Rebounds.Racing - Etzella 75:86D'Etzella war immens gutt an de Match gestart a konnt sech direkt am éischte Véierel en Avantage vun 13 Punkten erausspillen. Am 2. Véierel huet de Racing dann awer besser matgehalen an huet de Réckstand opmannst net méi grouss gi gelooss. No der Paus konnt d'Heemekipp de Réckstand dann esouguer verréngeren mee d'Etzella huet sech dovunner net beandrocke gelooss a konnt säi Virsprong am leschte Véierel verdeedegen sou dat se mat 85:76 gewannen.Konter - Hiefnech 93:106Hesper - Kordall Steelers 72:80Walfer - Zolwer 109:90Fiels - Musel-Pikes 102:94

Damme-Basket

Konter - Gréngewald 68:70An der éischter Halschent hat et no enger däitlecher Ugeleeënheet fir Konter ausgesinn wéi se no dëser mat 40:24 a Féierung louchen. Mee de Gréngewald koum mat der richteger Reaktioun aus der Paus a konnt den 3. Véierel mat 25:10 fir sech entscheeden sou dat se elo just nach 1 Punkt am Réckstand louchen. Och am leschte Véierel si se weider dru bliwwen an et war elo eng extrem spannend Partie. Zum Schluss hat de Gréngewald dann dat glécklecht Enn fir sech a gewënnt mat 70:68 zu Konter.Musel-Pikes - T71 Diddeleng 75:61Den éischte Véierel war immens ausgeglach an et huet keng Ekipp där anerer eppes geschenkt sou dat et mat engem 25:24 fir den T71 an den 2. Véierel gaangen ass. An dësem hunn d'Musel-Pikes awer opgedréint a bei Diddeleng ass net méi vill zesumme gelaf sou dat déi Mouseler mat enger 40:31-Féierung an d'Paus gaange sinn. Och no der Paus konnt den T71 iwwerraschenderweis keng Punkte gutt maachen a verléieren domadder hiren éischte Match an dëser Saison mat 61:75. Eng ganz staark Leeschtung huet d'Cathy Schmit mat 28 Punkten a 5 Assists gewisen.Basket Esch - Wolz 75:76Walfer - Sparta Bartreng 51:47