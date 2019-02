Um Samschdeg war den Ufank vum 2. Spilldag vum Six Nations Tournoi am Rugby. Irland a Wales setzen sech wéi erwaart duerch.

Um 2. Spilldag huet Schottland mat 13:22 géint Irland verluer. Domadder konnten d'Irlänner sech no hirer Defaite am éischte Match géint England nees zeréck kafen. Och Wales huet seng Aufgab mat der 26:15-Victoire géint Italien erfëllt an ass domadder elo éischten an der Tabell.Allerdéngs spillt England um Sonndeg géint Frankräich a kéint mat enger Victoire Wales un der Spëtzt nees ofléisen.