Am europäesche Futtball stoungen um Sonndeg weider Matcher vum Championnat um Programm, dëst ënnert anerem mam Match tëscht Manchester City an dem FC Chelsea an der englescher Premier League.

Bundesliga

Werder Bremen - FC Augsburg 4:0D'Lokalformatioun aus dem Norde vun Däitschland war excellent an d'Partie erakomm.No nëmme 5 gespillte Minutten war et de Rashica, deen dem Kobel am Gol vun Augsburg keng Chance gelooss hat. D'Haushären hunn och duerno net labber gelooss, a nodeems den Eggestein an der 27. Minutt op 2:0 erhéije konnt, war et nëmmen 3 Minutte méi spéit erëm de Rashica, dee sech gutt duerchsetze konnt an de Ball mat engem flotte Schoss am Filet konnt ënnerbréngen. Sou hat no enger hallwer Stonn alles op eng Victoire vu Bremen higedeit.Bremen huet de Match duerno verwalt a net vill zougelooss. De Schlusspunkt konnt de Möhwald setzen, dëst an der 83. Spillminutt.Soumat hat Bremen keng Méi mat Augsburg a konnt 4:0 gwannen.Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart18:00 Auer

Premier League





Tottenham Hotspur – Leicester City 3:1



An der englescher Premier League goung et fir d'Tottenham Hotspur an éischter Linn dorëms, den Uschloss u Liverpool a Manchester City net ze verléieren.

Si waren an der éischter Halschent och déi dominéierend Ekipp, ma et hat awer bis zur 33. Minutt gedauert éier de Sanchez no enger Flank vum Eriksen de Ball mam Kapp iwwert d'Linn drécke konnt.

Nom Säitewiessel hat Leicester dann d'Chance op den Ausgläich ma de Vardy konnt aus Eelefmeter awer net markéieren. 3 Minutte méi spéit konnt den Eriksen d'Avance ausbauen sou dass Tottenham no gutt enger Stonn mat 2:0 a Féierung louch. De Vardy konnt an der 76. Minutt nach den Uschloss markéieren , ma um Enn konnt Tottenham sech mat 3:1 behaapten, dëst well de Son an der Nospillzäit nach markéiere konnt.



Manchester City – FC Chelsea



Ligue 1





Montpellier – AS Monaco 2:2





An der Ligue 1 a Frankräich konnt Monaco sech Loft am Kampf géint den Ofstig verschafen, dëst no enger Victoire géint Montpellier.An der 14. Minutt konnt de Gelson Martins fir d'Féierung suergen. Duerno hat et bis zur 66. Minutt gedauert, éier de Laborde fir Monaco ausgläiche konnt. An enger spannender Schlussphas konnt de Falcao an der 82. Minutt d'Gäscht erëm a Féierung bréngen, ma an der 90. Minutt konnt den Delort duerch en Eelefmeter den 2:2 markéierenAn der Nospillzäit hat den Jemerson op Säite vu Monaco nach seng zweete giel Kaart gewise kritt, a sou huet e fréizäiteg misse vum Terrain goen.Um Enn war et dann och beim 2:2 bliwwen.

Guingamp – OSC Lille



La Liga





Leganes – Betis Sevilla 3:0

Valencia – Real Sociedad



Betis Sevilla wollt sech mat enger Victoire weider un d'europäesch Plazen eruntaaschten, ma dëst sollt hinnen awer net geléngen. Trotz vill Ballbesëtz konnte sech d'Gäscht net belounen a sou war et den En Nesyri, deen d'Lokalekipp no 22 Spillminutten a Féierung brénge konnt. An der 36. Minutt konnt den En Nesyri d'Avance op 2:0 ausbauen. Den Offensive konnt sech um Enn och zum Mann vum Match kréinen, dëst well hien an der 66. Minutt duerch säin 3. perséinleche Gol fir d'Entscheedung suerge konnt.An der 80. Minutt krut de Garcia op Säite vu Betis dann nach déi rout Kaart a sou konnt sech Leganes um Enn mat 3:0 duerchsetzen.

Serie A

