Houwald géint Rued an Diddeleng géint Iechternach heeschen d'Matcher am Playoff.

Am nationalen Dëschtennis stoung um Sonndeg de leschte Spilldag vum reguläre Championnat um Programm. Nodeems sech de Leader Diddeleng ewéi och den Houwald an Iechternach ewell qualifizéiert haten, goung et fir Rued dorëms, déi 4. Plaz ze verdeedegen.

Nidderkäerjeng - Rued 2:6

Rued konnt sech duerch dës Victoire op der 4. Plaz festsetzen. Nodeems d'Tessy Gonderinger sech géint d'Egle Tamasauskaite duerchsetze konnt, war et de Peter Musko, deen den 2:0 fir Rued séchere konnt.An engem enke Match konnt sech de Kevin Fickinger géint de Feltes Carlo duerchsetzen. Nodeems d'Tessy Gonderinger an de Peter Musko allebéid och hiren zweete Match gewanne konnten, war et de Kevin Fickinger, dee fir déi zwee Punkte fir Nidderkäerjeng suerge konnt. Um Enn konnt sech Rued also qualifizéieren.

Diddeleng - Iechternach 5:5

Beim Duell tëscht Diddeleng an Iechternach gouf et um Enn ee Remis. De Zoltan Fejer-Konnerth konnt seng zwou Partie gewannen. Beim Stand vu 5:3 zu Gonschte vun Diddeleng war et Iechternach gelongen, déi zwee Doubléen fir sech ze entscheeden. Soumat gouf et zu Diddeleng kee Gewënner, och wa béid Ekippe sech qualifizéiere konnten.

Bäerbuerg - Houwald 1:6

Den Houwald hat keng Problemer géint Bäerbuerg. Bei de Gäscht konnten den Irfan Cekic an de Marc Dielissen hier zwee Matcher jeeweils gewannen. Den Ademir Balaban konnt sech bëssen iwwerraschend géint de Mirko Habel behaapten.De Michael Schwarz konnt deen eenzege Punkt fir d'Lokalekipp sécheren, dëst duerch eng Victoire iwwert den Ademir Balaban.

Hueschtert/Folscht - Éiter-Waldbriedemes 6:3

Op Säite vun Hueschtert/Folscht war et dem Colin Heow gelonge, seng zwee Matcher fir sech ze entscheeden. Dëst sollt dem Mickaël Fernand fir Éiter/Waldbriedemes awer och geléngen, a sou goung et mat enger Avance vun 5:3 fir d'Haushären an d'Doubléë, wou sech den Olivier Joannes an d'Maë van Dessel géint d'Olga Nemes an den Daniel Winterdorff duerchsetze konnten.