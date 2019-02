Sport: Am meeschte gelies

Beim Triathlon iwwert d'Sprintdistanz konnt sech zu Kapstadt a Südafrika den Alex Yee aus Groussbritannien duerchsetzen. Hien hat um Enn eng Avance vun 15 Sekonnen op den Tony Smoragiewicz aus den USA.Aus Lëtzebuerger Siicht koum de Bob Haller no 750 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlo a 5 Kilometer Lafen op eng gutt 13. Plaz mat engem Retard vun 51 Sekonnen. Nëmme 4 Sekonnen hannert him koum de Stefan Zachäus iwwert de wäisse Stréch a klasséiert sech als 14.De Gregor Payet koum op déi 34. Plaz an de Gorges Oliver gouf um Enn den 54.