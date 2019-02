Um Sonndeg stoung zu Metz den internationalen Indoor Meeting um Programm, wou direkt eng Partie Lëtzebuerger am Asaz waren.Bei de 60 Meter koum d'mat enger Zäit vu 7 Sekonne 65 Honnertstel iwwert de wäisse Stréch.D'konnt sech a sengem Virlaf mat enger Zäit vu 7 Sekonnen a 45 Honnertstel fir d'Finall qualifizéieren. Hei gouf d'Lëtzebuergerin um Enn dat 4. mat enger Zäit vu 7 Sekonnen a 44 Honnertstel a hat de nationale Rekord domat ëm 6 Honnertstel.D'konnt iwwert 800 Meter mat enger Zäit vun 2 Minutten 6 Sekonnen a 4 Honnertstel op déi 6. Plaz lafen. De nationale Rekord verpasst d'Lëtzebuergerin domat op iwwer 2 Sekonne.Bei den 1500 Meter koum d'mat enger Zäit vu 5 Minutten 12 Sekonnen a n 58 Honnertstel an d'Ziel.Denkoum bei den Hären iwwert 800 Meter mat enger Zäit vun 1 Minutt 57 Sekonnen a 34 Honnertstel op déi 7. Plaz an der Final.Dewar iwwert 1500 Meter am Asaz. Hie gouf um Enn mat enger Zäit vun 3 Minutten 47 Sekonnen a 67 Honnertstel dee 7 a konnt de nationale Rekord och net verbesseren, dëst well hien iwwert 3 Sekonne méi lues war ewéi d'läscht Woch, wou en dëse nach gebrach hat.